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تعليقاً على تشكيل حكومة للانقلابيين.. موسكو تحذر من الخطوات الأُحادية

الأربعاء 30 نوفمبر 2016 08:33 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تعليقاً على تشكيل حكومة للانقلابيين.. موسكو تحذر من الخطوات الأُحادية المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زخاروفا "


قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي في موسكو ان روسيا تدعو الى وقف العنف والتخلي عن منطق الحرب، مشددة على ضرورة استئناف الحوار بين اليمنيين بهدف تحقيق تسوية شاملة للنزاع في البلاد على اساس قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.


وحذرت زخاروفا في  تعليقها على تشكيل الحوثيين وصالح حكومة في صنعاء، حذرت من خطورة الخطوات احادية الجانب" التي تعيق البحث عن سبل لتحقيق التسوية واستئناف العملية السياسية لافتة الى تردي الاوضاع في اليمن واقترابها من حدود الكارثة الانسانية.


 وكان قد اعلنت مليشيا الحوثي والمخلوع عن تشكيل حكومة بصنعاء ولاقت هذه الخطوة رفض عربي ودولي ومحلي.


وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع من تصعيدها السياسي والميداني رغم التزامها للامم المتحدة مؤخراً ولوزير الخارجية الامريكي جون كيري رغبتها في السلام.


المصدر | الصحوة نت

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