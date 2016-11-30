قيادي حوثي في إب يقتل شقيقه رمياً بالرصاص





أقدم قيادي حوثي على قتل شقيقه رميا بالرصاص بمحافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت بأن القيادي بمليشيا الحوثي سنان عائض محي الدين قتل شقيقه أحمد عائض محي الدين يوم أمس في منطقة الدليل بمديرية المخادر شمال مدينة إب.

وبحسب المصادر فقد أقدم القيادي الحوثي محي الدين على قتل شقيقه رميا بالرصاص بخلافات لم يكشف عن تفاصيلها حين قدومه إليه إلى منزل الشيخ خالد الوصابي وهو المكان الذي تتخذ منه المليشيا مقرا لها.

واحتلت مليشيا الحوثي منزل الشيخ الوصابي وهو أحد مشائخ السلفية باليمن ، احتلت منزله منذ نهاية 2014م واتخذت منه مقرا لها وثكنة لمسلحيها.

ويتهم القيادي الحوثي "محي الدين" ارتكاب حوداث قتل متعددة منها قتل أحد أبناء المنطقة ويدعى أحمد الغيثي وآخرين بحسب العديد من أبناء المنطقة.

وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني غير مسبوق زادت فيه معدلات الجريمة والقتل منذ سيطرة المليشيا على المحافظة منتصف أكتوبر 2014م.