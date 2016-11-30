توتر بين مسلحين بمستشفى الثورة في إب وأنباء عن تواجد "أبو علي الحاكم" مصاباً





شهدت ساحة مستشفى الثورة العام في محافظة إب توترا بين مجاميع مسلحة تابعة لميلشيات الحوثي يبحثون عن مصابين وقتلى لهم في جبهات مدينة تعز وشمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية "أن التوتر بين ميلشيات الحوثي كادت تؤدي لمواجهات مسلحة أمام بوابة المستشفى إثر اقتحام مجاميع مسلحة للبوابة بحجة توصيل جرحى من جبهات تعز وحمك ومريس".

وكان ناطق المجلس العسكري بتعز منصور الحساني أفاد "أن القيادي الميداني لميلشيات الحوثي أبو على الحاكم يرقد في مستشفى الثورة بإب جراء إصابته بغارة شنتها قوات التحالف العربي على اجتماع مطلع الأسبوع الجاري".

وأضاف الحساني في بلاغ صحفي بصفحته على فيسبوك "ان أبو على الحاكم يخضع لعمليات جراحية لاستخراج شظايا متعدد من جسده مشيرا "أن هناك تصفيات وخلافات بين قيادات الحوثيين.

ولم يتم تأكيد خبر اصابة القيادي الميداني للميلشيا "أبو على الحاكم" من قبل الحوثيين حيث يعمدون دائما على إخفاء إصابات قيادتهم بالإضافة إلى إخفاء عدد قتلاهم في جبهات القتال المختلفة في عدد من المحافظات.

من جانب آخر قالت مصادر " أن القيادي الحوثي "سنان عايض محي الدين" قام بقتل شقيقه"أحمد " في منزل الشيخ السلفي "خالد الوصابي"، والذي احتلته المليشيات في وقت سابق وجعلته مقراً لها في منطقة الدليل بمديرية المخادر شمال المحافظة".

ولم ترد أي تفاصيل إضافية أخرى عن حادثة القتل التي تمت في ظروف غامضة.