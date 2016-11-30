ذمار: مشرف الحوثي بمكتب التربية يصادر كتب بحجة مخالفتها للاسلام

شكل مكتب التربية والتعليم في محافظة ذمار لجنة خاصة برئاسة مشرف المليشيات الحوثية في المكتب (عبدالكريم الحبسي) وذلك لمصادرة الكتب السنية من جميع المكتبات التابعة للمدارس المتواجدة في المدينة.





وقالت مصادر أن مشرف الحوثيين في مكتب التربية (الحبسي) يرافقه عدد من أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها قاموا بتفتيش مكتبات المدارس في المدينة وقاموا بمصادرة عدد من الكتب بحجة أنها تدعو إلى الفتنة ومخالفة لنهج الإسلام.





وأبدى مراقبون قلقهم من تسلم (يحيى الحوثي) القيادي في مليشيات الحوثي وزارة التربية والتعليم وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على العملية التعليمية في مناطق سيطرة المليشيات بتفخيخ أذهان الطلاب وتعبئتهم بالفكر السلالي الطائفي.

الكاتب والمحلل السياسي – محمد جميح – قال في منشور له على صفحته بالفيس بوك أن شقيق زعيم المليشيات ووزير التربية في حكومة المليشيات غير الشرعية (يحيى بدر الدين الحوثي) اتهمه في إحدى المقابلات التلفزيونية بأنه ناصبي، وأضاف جميح أن (يحيى الحوثي) قال مفاخراً:"القرآن نزل في بيتنا.. القرآن خرج من بيتنا”.





وأشار جميح أن الحوثي قال له "أنت ناصبي وتحرض على قتل عيال رسول الله" وأكد جميح أن (يحيى الحوثي) يرى أن الذين يرفضون مليشياته "نواصب"، وهم في اليمن بالملايين، ويقول إن الحوثيين "عيال رسول الله"، والله يقول: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم".! مشيرا إلى أن إعطاء المليشيات وزارة التربية والتعليم لشخص بهذه العقلية يدل على أن القائمين على الأمر في صنعاء لم تعد تهمهم العملية التعليمية في البلاد، ولا حتى البلاد برمتها.