الرئيس يُشيد ببسالة الجنود الإماراتيين ويؤكد بأن دورهم في اليمن لن يُنسى

ثمن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بحنكة وشجاعة الجنود الاماراتيين وتلبيتهم النداء لنصرة أشقائهم في اليمن تاكيداً وتاصيلاً للحمة الواحدة والمصير المشترك ..مؤكداً ان تلك المواقف ستظل حية في نفوس وقلوب كافة ابناء الشعب اليمني حتى يرث الله الارض ومن عليها.

وترحم الرئيس على الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية التراب اليمني واختلطت دمائهم بدماء اشقائهم في اليمن دفاعاً عن الهوية العربية والمصير المشترك، متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

كما اشاد الرئيس بالدور الايجابي والمحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة التي جسدتها من خلال مواقفها الداعمة للشرعية في اليمن في اطار مشاركتها في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك في برقيته التي بعثها لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادق الـ 30 من نوفمبر من كل عام.





وثمن رئيس الجمهورية المواقف التي سطرها الجنود الاماراتيين في ميادين العزة والكرامة الى جانب اشقائهم من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية دفاعاً عن اليمن وشرعيته وعروبته من المليشيا الانقلابية.

واكد رئيس الجمهورية ان المواقف الأخوية الصادقة لدول التحالف العربي ووقوفهم الى جانب اشقائهم في اليمن جنب اليمن من الخطر الشيعي وعمل على وقف تمدده في المنطقة التي تقوده ايران من خلال دعمها للحوثيين وصالح لتنفيذ مخططاتها وأطماعها في اليمن والخليج ..مشيراً الى ان تلك الاعمال العدائية التي تنفذها المليشيا الانقلابية في اليمن وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ماهي الا خير دليل على ان ايران تسعى لتلويث المنطقة وزعزعة امنها واستقراراها.





هذا وتحتفل دولة الإمارات العربية بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام بشهدائها الذين سقطوا في أرض اليمن دفاعا عن الشرعية، وذلك منذ إعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عنه عام 2015.





ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة، وتقوم الدولة بالاحتفال بهذا اليوم بإقامة مراسم وفعاليات متنوعة يذكر فيها تضحية شهداء الإمارات.





وتتجسد قيمة الاحتفال بهذا اليوم، تزامنا مع انخراط دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي من أجل دعم الشرعية باليمن وردع المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع.





المصدر| الصحوة نت