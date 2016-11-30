شهود عيان: جثث مليشيات الحوثي صالح ملقية في مستشفى الكويت

ذكر شهود عيان زاروا مستشفى الكويت في أمانة العاصمة أمس الثلاثاء إن جثث المليشيات الحوثية متناثرة في المستشفى دون أي اهتمام وكأنها ليست جثث آدمية.





وقال شهود العيان للصحوة نت: "زرنا أحد الأقارب في المستشفى ووجدنا جثث الحوثة ملقية فوق البلاط في غرف ثلاجات المستشفى وبعض الجثث متعفنة".





وتعج مستشفيات الجمهوري والثورة والكويت بأمانة العاصمة ناهيك عن مستشفيات إب وذمار ومستشفيات المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيات بجثث كثيرة تأتي تباعا من الجبهات المشتعلة في عدة مواقع.





وأصبحت ثلاجات هذه المستشفيات المكان الوحيد لتعرف الأهالي على قتلاهم أو أبنائهم الذين تنقطع بهم الأخبار في الجبهات بعد أن توصد قيادة المليشيات على مقاتليها كل أبواب التواصل مع ذويهم.





يذكر أن عشرات الجثث تصل مستشفيات إب وذمار بشكل يومي من جبهات تعز والتي تحولت إلى أكبر جبهة استنزاف للمليشيات الانقلابية.