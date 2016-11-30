36 ألف لغم زرعتها المليشيات في مأرب "احصائية"

تمكنت الفرق الهندسية المتخصصة من نزع 36 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع في مناطق متفرقة بمحافظة مأرب، كان قد تم تطهيرها من الإنقلابيين.





ومنذ أن تحررت مناطق مأرب سجل العشرات من ضحايا الألغام التي زرعتها المليشيا الانقلابية قبل اجبارها على الفرار.





وقال مدير دائرة الهندسة العسكرية بالجيش العميد شيخ زيد ثابت في تصريحات أوردتها قناة " العربية الاخبارية " اليوم الأربعاء ، أن آلاف الألغام التي وجدوها في مأرب تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى ألغام إيرانية وروسية وأخرى محلية الصنع.





وأشار إلى أن تلك الألغام تتفاوت في التنوع ما بين الألغام الفردية والألغام الثقيلة المتخصصة للدبابات والمدرعات، مؤكدا أنهم قاموا بتحويل تلك القنابل العملاقة بطرق هندسية إلى ألغام تستهدف الأفراد.





ولفت إلى أن ما تم تدميره هو 6آلاف و500 لغم، في حين هناك أكثر من 30 ألف لغم تنتظر إتلافها.





هذا وكان قد قتل العديد من المدنيين بينهم نساء وأطفال بالألغام وذلك بعد عودتهم الى منازلهم المحررة في مناطق محافظة مأرب.





وتتخذ مليشيا الحوثي والمخلوع من الالغام دروعاً لتحصين الأماكن التي تسيطر عليها، رغم الضحايا المدنيين الذين يكونون غالبا ضحايا هذه الالغام.

المصدر| الصحوة نت