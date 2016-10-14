اجتماع للرباعية الدولية بشأن اليمن الأحد القادم في لندن

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم, وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية توبياس الوود.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية, أن المسؤول البريطاني أكد خلال اللقاء أن وزير الخارجية البريطاني دعا إلى اجتماع للرباعية المعنية باليمن يوم الأحد القادم في العاصمة البريطانية لندن, لمناقشة الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا الحوثي على السفن وتداعيات هذه الهجمات وسبل حماية الخطوط الملاحية.

وأكد دعم بريطانيا لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن الساعية لإحلال السلام وعودة الشرعية ووقف إطلاق النار الذي يشمل جميع المناطق ويسمح بدخول المساعدات إلى كل المدن المحاصرة وعلى رأسها تعز واستئناف المشاورات وفقاً للمرجعيات المتفق عليها .

من جانبه, أكد وزير الخارجية اليمني استعداد حكومته ورغبتها الصادقة في السلام وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن وهي الرغبة التي لا تتوفر لدى الانقلابيين، الذين مازالوا مستمرون في استخدام خطاب الحرب والدمار ومحاولة تحويل ما يدور في اليمن إلى صراع طائفي .