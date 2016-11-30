تعز: الجيش والمقاومة يكسران هجوما واسعا للمليشيات على المكلكل جنوب شرق المدينة

تمكن أبطال الجيش الوطني في اللواء 22 من كسر هجوم واسع لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محيط موقع المكلكل جنوب شرق تعز وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.





وكثفت المليشيات المتمركزة في منطقة الحوبان وتبة سفتيل قصفها العنيف والهستيري بقذائف الهاوزر والدبابات ومضادات الطيران علي موقع الديم بصبر والمكلكل وأحياء ثعبات وحسنات ومحيط مكتب الأوقاف شرق المدينة طيلة الليلة الماضية.





ودارت إشتباكات عنيفة بين أبطال الجيش الوطني باللواء 22 القطاع الأول "ثعبات" ومليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة أبعر شرق المكلكل وسائلة اللصب شمال المكلكل جراء هجوم لمليشيات على المنطقة تحت غطاء ناري كثيف بقذائف الهاوزر والدبابات في محاولة منها للوصول الى موقع المكلكل جنوب شرق المدينة إلا أن أبطال الجيش تصدوا للهجوم بكل بسالة.





إلى ذلك تمكن أبطال اللواء 17 في معسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة من كسر محاولة تسلسل لعناصر المليشيات الى المعسكر وأجبروهم على الفرار.



