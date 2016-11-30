الحديدة: المليشيات تختطف مدير مدرسة رفض (الصرخة)

اختطفت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الأستاذ يحيى محمد الشميري مدير مدرسة الشهيد محمد علي عثمان الثانوية في مديرية باجل التابعة لمحافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة المليشيات.





وقالت مصادر محلية أن مسلحين تابعين للمليشيات الحوثية اقتحمت حرم المدرسة واختطفت مدير المدرسة وأودعته في سجن اللواء العاشر.





وأشارت المصادر أن جريمة الاختطاف كانت بسبب رفض (الشميري) إلصاق شعار (الصرخة) التابع للمليشيات داخل فصول المدرسة بعد أن حاولت ذلك قبل أيام بعد اقتحام المدرسة.





وخلقت جريمة الاختطاف حالة من الاستهجان والاستنكار لدى أهالي مدينة باجل ومنتسبي قطاع التربية والتعليم بسبب محاولة المليشيات تغيير مسار التعليم على حساب أجندتهم وفرض أفكارهم المتطرفة على طلاب المدارس، واصفين جريمة اختطاف الشميري بالجبان واللامسئول.





وحمل أهالي مدينة باجل مليشيات الحوثي وصالح مسئولية حياة الأستاذ الشميري حيث تم وضعه في معسكر اللواء العاشر المعرض للاستهداف من طيران التحالف كونه هدفاً عسكرياً وحصلت فيه إنفجارات كبيرة للأسلحة والذخائر.





يذكر أن الأستاذ يحيى احد اكبر رموز التعليم في المديرية وله سجل حافل في النهوض بالعملية التعليمية حيث أوصل المدرسة إلى المرتبة الأولى على المحافظة بعد أن كانت على وشك الانهيار .



