مأرب: تخرج دفعة جديدة من وحدات حفظ السلام

أقيم يوم أمس في محافظة مأرب اليمنية حفل تخرج دفعة جديدة من قوات حفظ السلام بعد تلقيهم عدد من التدورات القتالية والماهرية، وشملت الدورات دورة أمن وحماية ودورة التدخل السريع ودورة المهارات والسلاح الخفيف والثقيل.

قائد قوات حفظ السلام العميد الركن محمد بن محمد صالح أكد أن اليمن بحاجة الى جيش قوي، مدرب على القوة والمهارات والدراية العلمية في كل الجوانب القتالية، مشيرا أن أمة لا تكون قوية إلا بقوة جيشها وبنايته البناية السليمة.

من جهته قال اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي إن الجيش الوطني يتربى تربية وطنية وإنحيازه دائما يكون للوطن والشعب، فمهمته هي حماية الشعب وحماية ثغرات الوطن وحماية مقدراته. وكان منتسبو الدورات التدريبة قد قدموا عروضا عسكرية لكل ما أكتسبوه من خبرات أثناء التدريب.