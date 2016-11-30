حجة:مصرع وجرح العشرات من المليشيات في مواجهات مع الجيش الوطني وقصف للطيران

لقي العشرات من عناصر المليشيات الإنقلابية التابعة للحوثي والمخلوع صالح مصرعهم في غارة جوية لطيران التحالف العربي لدعم الشرعية استهدف تجمعاً لهم مساء أمس في منطقة ميدي التابعة لمحافظة حجة الحدودية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن طيران التحالف العربي دمر دبابة تابعة للإنقلابيين في مزارع النسيم في جبهة ميدي.

وقال المركز أن خسائر الانقلابيين في ميدي وحرض خلال الـ36 ساعة الماضية في جبهة ميدي هي مصرع 40 قتيلاً و27 جريحاً، وفرار وانسحاب 40 فرداً من عمران وذمار، وتدمير مخزن تمويني، وتدمير عربة بي أم بي وتدمير مدفع 57 ومخزن ذخائر وأسلحة متوسطة، بالإضافة إلى تدمير تدمير مخزن قذائف كاتيوشا.

وأشار المركز إلى أن مدفعية الجيش الوطني والتحالف العربي أصابت بشل مباشر تجمعات للمليشيات المسلحة التابعة للمخلوع والحوثي في جبهة حرض بالإضافة إلى تدميرها مخزن للسلاح تابع للمليشيات.





الصحوة نت - متابعات خاصة

