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‎غارات لطيران التحالف على مواقع مليشيات الحوثي وصالح غرب تعز

الأربعاء 30 نوفمبر 2016 12:09 ص الصحوة نت | تعز
‎غارات لطيران التحالف على مواقع مليشيات الحوثي وصالح غرب تعز

شن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية غارات جوية استهدفت آليات وتعزيزات لمليشيات الحوثي وصالح غربي مدينة تعز، بحسب مصادر في اللواء 17 مشاه الذي يتولى مهام المنطقة عسكريا.

 

وذكرت المصادر أن إحدى الغارات استهدفت مدفعا من نوع(بي 10) في منطقة البحابح شرق جبل المنعم غربي المدينة، بينما طالت الغارة الثانية تجمعا للمليشيات في منطقة الربيعي سقط خلالها قتلى وجرحى وسُمعت أصوات مقاتليها بعد القصف.

 

وما يزال الطيران محلقا في سماء المنطقة بحسب المصادر.

 

‎في غضون ذلك كثفت المليشيات من قصفها العنيف على الأحياء السكنية شرقي المدينة ولم يتسن معرفة ما إذا كان سقط ضحايا في الحال.

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