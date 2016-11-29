على وقع ضربات الجيش.. مقتل 40 حوثياً في ميدي وفرار جماعي للعشرات





قتل ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة.





وأفاد "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" في منشور له على صفحته بالفيسبوك، أفاد أن 40 من الانقلابيين قتلوا فيما أصيب 27 آخرون، وذلك في قصف مكثف لمدفعية الجيش ومقاتلات التحالف العربي.





المصادر ذاتها أكدت فرار وانسحاب من ميدي 40 فرداً من محافظتي عمران وذمار وذلك بعد اشتداد المعارك خلال اليومين الماضيين.





وأشارت المصادر الى ان مدفعية الجيش والتحالف دمرت مخزن تمويني ومخزن كاتيوشا بالإضافة الى عدد من الآليات العسكرية التابعة للانقلابيين.





هذا وكثفت مقاتلات التحالف من غاراتها الجوية على مواقع المليشيا الانقلابية في جبهتي حرض وميدي منذ مطلع الأسبوع الفائت.





وفقدت المليشيا الانقلابية أهم قادتها الميدانيين في جبهتي حرض وميدي في الأيام الماضية ولا تزال تحشد مقاتليها الى مدينتي حرض وميدي.

المصدر | الصحوة نت