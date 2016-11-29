ولد الشيخ: حكومة الحوثي وصالح تتعارض مع التزاماتهم الأخيرة للامم المتحدة ولجون كيري

أعتبر المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ تشكيل الانقلابيين في صنعاء لحكومة عرقلة جديدة لمسار السلام في اليمن.

وقال ولد الشيخ في بيان له مساء اليوم الثلاثاء ان تشكيل حكومة للحوثي وصالح لا يخدم مصلحة اليمنيين في ضل هذه الأوضاع الحرجة، مؤكداً بأن هذه الخطوة تتعارض مع الالتزامات التي قدمها الحوثيون وانصار صالح للأمم المتحدة والى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال لقائهم في مسقط، وذلك حسب ما ورد في البيان.

واضاف ولد الشيخ: إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة ومثل هذه الاعمال تزيد الأمور تعقيداً، مشيرا الى انه يجب أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.





واعتبر ان أي قرار سياسي جديد يجب أن يتخذ ضمن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وليس بشكل أحادي.





وحث ولد الشيخ الحوثي والمخلوع الى اعادة النظر بخطواتهم بما يبرهن التزامهم بمسار السلام.

كما دعا الجميع الى تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق للمساهمة في ضمان وقف الأعمال القتالية، حد تعبير البيان.





المصدر | الصحوة نت