احتدام المواجهات في تعز والرئيس يؤكد دعم الجيش والمقاومة للتحرير

قُتل أربعة من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب تسعة في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بتعز اليوم الثلاثاء استشهد منها أحد أفرادها وأصيب ثمانية آخرون.





وبحسب مصادر المقاومة، فقد دارات اشتباكات بين قوات الجيش الوطني في اللواء 17 والمليشيات عقب هجومها على منطقة العبدلة بمديرية مقبنة غرب تعز.





وواصلت المليشيات المتمركزة في محيط المدينة قصفها الهستيري للأحياء السكنية في شرق وشمال وغرب المدينة وكثفت قصفها أيضا على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في شرق وشمال شرق وشمال وغرب المدينة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

في شأن ذي صلة، التقى الرئيس عبدربه منصور هادي بعدد من القيادات العسكرية في المنطقة الرابعة وفي مقدمتهم قائد المنقطة اللواء فضل حسن وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل؛ وذلك للوقوف على مجمل الأوضاع العسكرية والجاهزية القتالية للوحدات المرابطة في جبهات القتال في الدفاع عن حياض الوطن في معركة العزة والكرامة ضد القوى الانقلابية للحوثي وصالح.





وتطرق اللقاء إلى أبرز التطورات التي تشهدها اليمن وجبهات المنطقة الرابعة ومنها محافظة تعز على مختلف الصعد ومنها ما يتصل بالجوانب العسكرية والميدانية التي تتطلب مزيدا من اليقظة والجاهزية القتالية والاهتمام بالتدريب النوعي.





واشاد الرئيس هادي بالصمود والتضحيات البطولية التي اجترحها منتسبي الجيش والمقاومة الشعبية خلال معارك التحرير في مختلف الجبهات والمناطق، محييا الدماء الزكية التي بفضلها اليوم وجد وتشكل الامن والاستقرار بمساندة دول التحالف العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية والامارات.





وشدد على ضرورة العمل بمسؤولية واحترافيه مجردة بعيدا عن الحسابات الدونية والضيقة باعتبار الوطن لم يتحرر بعد والاخطار محدقة تتطلب تطهير الوطن من شرورها لينعم اليمنيون بالأمن والاستقرار.

واكد رئيس الجمهورية تقديم كافة اشكال الدعم الممكنة والمتاحة لمختلف الوحدات من حيث الامكانات والتسليح والترقيم واعادة التأهيل وصرف المعاشات لكافة منتسبي الجيش والمقاومة الشعبية المستوعبة في اطار الوحدات القتالية .





من جهته وضع قائد محور تعز جملة من المعوقات والصعوبات التي تواجه سير المعارك والعمل الميداني في خطوط التماس بمحور تعز، معبرا عن شكره وتقديره الكبير لمجمل التوجيهات لفخامة الرئيس التي من شأنها العمل على تذليل مختلف الصعوبات والسير قدما نحو تحقيق التطلعات والاهداف الوطنية المرسومة .