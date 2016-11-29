ذمار: اغتيال معلم ونجله في انفجار لغم زرع بطريقهما بمديرية جهران

لقي معلم تربوي ونجله اليوم مصرعهما بانفجار لغم أرضي زرع في طريقهما في مديرية جهران بمحافظة ذمار في عملية اغتيال تؤكد كل المعطيات أنها مدبرة لتصفيته.

وقالت مصادر محلية في مديرية جهران بأن الاستاذ علي صالح السناني ونجله قتلا اليوم بانفجار لغم أرضي زرع في طريقهما الى أرضهم الزراعية بقرية بيت السناني بمديرية جهران شمال محافظة ذمار .

واوضحت المصادر بأن مقتل المعلم السناني ونجله لم يكن بحادثة عرضية وانما كان بعملية اغتيال مدبرة ومحكمة استهدفته شخصيا بزراعة اللغم بشكل متعمد في طريقه دون غيره.

واتهمت المصادر مليشيات الحوثي بالوقوف وراء عملية الاغتيال الغادرة كونها المستفيد الوحيد من اغتيال المعلم النيساني المعروف بمعارضته الشديدة لجرائمها وفسادها في المنطقة.

وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية أرادت بإختيارها لهذه الطريقة في التصفية التمويه عن القاتل لكي تبدو عملية الاغتيال كما لو كانت حادثة عابرة .

متناسية ان المنطقة بأكملها خالية من الالغام كونها لم تكن ساحة مواجهات من قبل وهو ما يؤكد بأن اللغم زرع بشكل مقصود واحترافي.