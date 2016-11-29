مسلحون حوثيون يقتحمون مبنى محكمة غرب إب

اقتحم مسلحون حوثيون مبنى محكمة غرب إب بالسلاح متمترسين داخل حوشها وسط فلتان أمني كبير تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

مصادر قضائية قالت لـ"الصحوة نت" أن المسلحين الذين اقتحموا المحكمة بقيادة مواطن يدعى "ابن عبيان" وهو مالك مبنى المحكمة اقدم على اقتحام المبنى والتمترس فيه بعدد من المسلحين لأكثر من نصف ساعة.

المصادر أضافت بأن اقدام المسلحين على الاقتحام يعود لخلافات شخصية بين ابن عبيان وجاره المتواجد بجوار مبنى المحكمة فيما يدعم الأول قيادي حوثي كبير بإب يدعى عبداللطيف الغرباني.

وسبق لإبن عبيان أن اقتحم المحكمة في وقت سابق وحاول قلع البوابة نتيجة تأخر تسليم ايجارات المبنى.

وبحسب العديد من المصادر القضائية فإن أغلب مباني محاكم إب تم استئجارها من مواطنين وليست ملكية الدولة عدا مبنى محكمة الاستئناف.





المصدر | الصحوة نت