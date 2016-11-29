عدن تحتفل بعيد الاستقلال الوطني الـ49 بحضور حكومي كبير

اقامت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حفلاً كرنفالاً وطنياً جماهيرياً وثقافياً حاشداً بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ 49 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر 1967.

وفي الحفل قدمت لوحة فنية كرنفالية تخللتها فقرات غنائية وطنية ورقصات شعبية، جسدت في مجملها المراحل والأحداث التي شهدها الوطن.

وألقى محافظ عدن عيدروس الزُبيدي، كلمة رفع في مستهلها التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ولشعبنا العظيم، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، كما قدم تحية إجلال وعرفان وامتنان إلى أرواح الشهداء الأبرار والمناضلين الذين قدموا حياتهم رخيصة لأجل تحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني، وكذا الشهداء والجرحى والابطال الذين وقفوا ضد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ودحروهم من المحافظات الجنوبية.

وقال : نحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا والتي تتزامن مع ذكرى عظيمة وهي يوم الشهيد الإماراتي والذين سقوا بدمائهم الطاهرة أرضنا إلى جانب مقاومتنا الأبطال، إننا نحتفل اليوم والوطن يمر بمرحلة حرجة وظروفاً اقتصادية وأمنية وسياسية بالغة التعقيد، فرضتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، على الجميع، وإن هذه التحديات باتت توجب التحام الجميع سلطة وشعب في المناطق المحررة".

حضر الحفل مستشارو رئيس الجمهورية اللواء صالح عبيد أحمد، وياسين مكاوي، والدكتور محمد موسى العامري، وعبدالعزيز المفلحي، ووزراء الأشغال العامة والطرق المهندس وحي أمان، والسياحة الدكتور محمد قباطي، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، والشباب والرياضة نائف البكري... وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

هذا وكان قد وصل رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الى العاصمة المؤقتة عدن في اطار التحضيرات التي تجريها الرئاسة والحكومة في عدن لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة والاستعداد لتحرير ما تبقى من المدن والمحافظات من قبضة المليشيا الانقلابية.