في جريمة بشعة.. المليشيا تقتل الشيخ الصباري أمام عائلته في الحيمة الخارجية بصنعاء





أقدمت مليشيات الحوثي والمخلوع على قتل الشيخ محمد محمد صالح الصباري من أبناء مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء أمام زوجته وأطفاله بعد أن حاصروا مزرعته بحملة عسكرية مكونة من عدة أطقم على متنها أكثر من ثلاثين مسلحا ثم أطلقوا النار عليه ومنعوا إسعافه ثم اختطفوه على متن سيارته التي قاموا بنهبها وتركوه ينزف حتى الموت.

وقد قامت الحملة التي من ضمنها المدعو محمد محسن الصباري المكنى أبوشهاب والمدعو محمد علي الجريدي المكنى أبويحيى بإطلاق النار على أسرته قبل أختطافه وهو ينزف فأصابوا ابنته وعمرها عشر سنوات وابنه وعمره سبع سنوات وابن أختة الذي يبلغ من العمر خمسة عشر عاما.

وقد لاقت الجريمة استنكارا واسعا في أوساط المواطنين الذين قالوا أن المليشيات لم تراعي حرمة أو عرفا ولم تترك عيبا إلا واقترفته.