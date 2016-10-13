مسؤول أمريكي: لن نتورط بالصراع العسكري في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، أن الضربات العسكرية الأمريكية على مواقع رادارات ساحلية في اليمن دفاعية في طبيعتها ولا تشير إلى زيادة الدور الأمريكي في الصراع اليمني.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في مؤتمر صحفي إن " تلك الضربات لا تتصل بالصراع الأوسع في اليمن. تواصل الولايات المتحدة تشجيع جميع أطراف الصراع اليمني على الالتزام بوقف الاقتتال والسعي للتوصل إلى حل سياسي".

وتابع يقول "عملياتنا الليلة الماضية كانت ردا على عمل معاد.. إطلاق عدة صواريخ شكلت تهديدا لسفن البحرية الأمريكية والسفن الأخرى في المنطقة وللتجارة في ممر مائي دولي استراتيجي".

وكان البنتاغون أعلن أمس تعرض المدمرة ماسون لهجوم صاروخي للمرة الثانية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على البحر الأحمر بعد هجوم مماثل الأحد بالقرب من باب المندب.