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مجلس التعاون الخليجي يعتبر حكومة المليشيا باطلة ولا شرعية لها

الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 06:30 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مجلس التعاون الخليجي يعتبر حكومة المليشيا باطلة ولا شرعية لها عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي


قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إن دول المجلس ترفض رفضا قاطعا تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن، باعتبار أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا، والتي تحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة.


واضاف: إن تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن يبرهن أن الحوثيين وأتباع صالح غير جادين في الدخول في المفاوضات السياسية،ويسعون الى تعطيل الجهود الحثيثة التي يقوم بها المبعوث الأميي لوقف الحرب في اليمن وإعادة احياء المفاوضات السياسية بموجب خارطة الطريق الأممية للتوصل الى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.


وكان قد ندد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بما بقيام ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بتشكيل ما سُمي بحكومة انقاذ وطني، واصفاً هذا الإجراء بأنه عار من الشرعية، ويُمثل امتداداً للنهج الانقلابي الذي لا يُريد الانقلابيون التخلي عنه.


من جانبها دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إعلان ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" تشكيل حكومة إنقاذ وطني في اليمن، وأكدت رفضها التام لهذه الحكومة غير الشرعية التي يشكل إعلانها خرقا لقرارات مجلس الأمن والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بالطرق السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.


 

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