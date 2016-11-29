اصلاح ابين يقيم ندوة إعلامية بمناسبة الذكرى 49 للاستقلال الوطني المجيد.

اقام التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة ابين صباح اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر ندوة إعلامية في مدينة زنجبار عاصمة ابين، تحت عنوان : دور الاعلام المقاوم اثناء الحرب.

وفي مستهل الندوة التي بدأت بآي من الذكر الحكيم، رحب علي خضر ناصر رئيس اصلاح ابين بالاعلاميين المشاركين في الندوة مؤكدا على ان هذا التواصل الاعلامي مع كوكبة من حاملي لواء الكلمة وأرباب الحرف في ابين جاء في ظل ذكرى عزيزة على قلوبنا وهي يوم الجلاء في ال30 من نوفمبر67 م لنتذكر معا ماضينا المشرق الذي صنعته ايادي آباءنا الثوار حين بذلوا ثمنا باهضا من الارواح والدماء لتحرير الجنوب اليمني من رجس الاحتلال فاشرقت شمس الحرية في ارجاء الوطن ورفع علم الاستقلال خفاقا في سماء وطننا الحبيب.

وتكريما لاؤلئك الرجال الميامين نقيم هذه الندوة المتواضعة لنذكر ابناءنا بمآثر وبطولات اجدادهم التي توجدت بالنصر العظيم.

وباسم المشاركين القى الصحفي الحقوقي علي النقي كلمة المشاركين استهلها بالشكر الجزيل لاصلاح أبين على إحياء مثل هذه المناشط الطيبة تخليدا لذكرى الاستقلال الوطني المجيد، وهي لفتة رائعة من الاخوة في اصلاح ابين جديرة بالاحترام. مضيفا: ان الربط بين ذكرى هذا اليوم التاريخي العظيم والاهداف الكبيرة التي تحققت بفضله، يعد بادرة طيبة في العمل الحزبي ينقله من زوايا الحزبية الضيقة الى فيحاء العمل الوطني لبلورة وعيا وطنيا جامعا يلتقي حوله الجميع.

من جهته قدم الصحفي احمد مهدي سالم ورقة الندوة التي كانت ضافية وحملت الكثير من الافكار القيمة وبسطت الهموم الاعلامية عبر مراحل المشهد السياسي منذ عام 90 م الى اليوم... معرجا على دور الاعلام في مرحلة الحرب.. بلغة اكاديمية جزلة، ابرز من خلالها مكامن الضعف ومواطن القوة في العمل الاعلامي مع ابراز الاسباب والعوائق.

واختتمت الندوة بدعوة وجهها الصحفيون للسلطة المحلية الى تقييم اداء الاجهزة الاعلامية في المحافظة سلبا وايجابا وتصحيح النواقص في مسار العمل الاعلامي عموما. كما دعا الاعلاميون نقابة الصحفيين اليمنيين الى اعادة تشكيل الفرع في ابين الذي توقف نشاطه بسبب وفاة رئيسه الفقيد حسين محمدناصر.