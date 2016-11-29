عقب وصوله عدن.. رئيس الوزراء يكشف أهداف زيارته

وصل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الى العاصمة المؤقتة عدن ظهر اليوم الثلاثاء.

وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أكد بن دغر استمرار الحكومة في تطبيع الحياة العامة في المحافظات المحررة، ورفع مستوى أداء الخدمات العامة، وتذليل الصعوبات أمام المنظمات الدولية والانسانية من أجل وصول المساعدات الاغاثية الى جميع المحافظات دون استثناء.

وقال رئيس الوزراء: تعرضت الدولة لدمار شبة كامل وخاصة المؤسسة المالية والادارية وبحمد الله وبحسن قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي استطعنا الخروج من هذه الازمة وأن عودته إلى عدن سوف تساعد على إعادة الاعتبار للعمل المشترك ومؤسسات الدولية.

وأضاف " ستباشر سبع لجان وزارية أوامر صرف رواتب القوات المسلحة والأمن في عموم المحافظات وقد وفرنا المال اللازم وقمنا بالإجراءات الضرورية للبدء بتسلمها كما تجرى ترتيبات عاجلة لصرف مخصصات الربع الثالث للطلبة المبتعثين للخارج، واللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء تعكف على إنجاز مهمتها وتقديم تقريرها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".





ابن دغر أكد أن الايام القادمة ستشهد تحسناً في توفير الخدمات وتطبيع الأوضاع ،وستتحسن الملاحة الجوية إلى مطاري عدن والريان بمدينة المكلا قريباً ، حيث تقتضي الضرورة القصوى والمصلحة العامة وحاجة مواطني عدن وحضرموت وتعز وبقية المحافظات اليمنية الأخرى فتح أجوائهما للملاحة ، واستقبال الخطوط الدولية بانتظام.

ووجه الدكتور بن دغر التهنئة الحارة للشعب اليمني بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين للإستقلال الوطني التي تأتي وبلادنا تعيش ظروفاً استثنائية، وحالة حرب تشنها القوى الإنقلابية على اليمنيين .

وجاءت عودة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاءها الى عدن في ظل التحضيرات المتواصلة للإسراع في عملية الحسم العسكري، والعمل على سرعة تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.



