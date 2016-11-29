الضالع: 37 قتيل وجريح من الميلشيات وثلاثة أسرى في مواجهات غرب مديرية مريس

قتل وأصيب 37 من مليشيات الحوثي وصالح وأسر ثلاثة بينهم ضابط في الحرس الجمهوري في معارك اندلعت قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في مديرية مريس في محافظة الضالع جنوب اليمن.





ونقل موقع الضالع نيوز عن مصادر عسكرية "أن 37 حوثيا سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك التي اندلعت بين الطرفين عقب كسر الجيش الوطني والمقاومة لهجوم نفذته المليشيات فجر اليوم على وادي الرحبة في القطاع الغربي بجبهة مريس".





وذكرت المصادر "أن جثث الحوثيين مازالت متناثرة في وادي الصلول مابين الرحبة ورمه، فيما تحاصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني مجاميع حوثية في أحد حراسات مزارع القات".

وقالت مصادر "أن قوات الجيش الوطني والمقاومة أسرت ثلاثة من ميلشيات الحوثي وصالح بينهم ضابط في الحرس الجمهوري غرب مديرية مريس".





وكانت ميلشيات الحوثي وصالح عززت جبهات القتال في مديرية مريس مسا أمس الاثنين لشن هجوم على مواقع المقاومة والجيش في مديرية مريس.





يذكر أن مواجهات مستمرة بين قوات الجيش الوطني وميلشيات الجوثي وصالح تشهدها مناطق مريس وقعطبة شمال محافظة الضالع والحدودية مع محافظة إب حيث تحاول الميلشيات التقدم نحو محافظة الضالع لن قوات الجيش والمقاومة تصدهم كل مرة وتكبدهم خسائر.



