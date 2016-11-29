التعاون الإسلامي يدين إعلان ميليشيات الانقلاب تشكيل حكومة في صنعاء

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إعلان ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" تشكيل حكومة إنقاذ وطني في اليمن، وأكدت رفضها التام لهذه الحكومة غير الشرعية التي يشكل إعلانها خرقا لقرارات مجلس الأمن والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بالطرق السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.





وأكد أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين أن المنظمة ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية في اليمن برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحث جميع الأطراف اليمنية إلى التجاوب الفعلي مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ للوصول إلى حل توافقي للأزمة اليمنية؛ يرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.





وحذر الأمين العام من استمرار مليشيات الحوثي و صالح في تجاوزاتهم غير محسوبة العواقب وعرقلتهم لجهود الحل السلمي من خلال العمل على فرض سياسة الأمر الواقع بما يقوض الشرعية المعترف بها دوليا، مجددا موقف المنظمة الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.



