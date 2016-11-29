إب: جرحى في اشتباكات بين قيادي حوثي وقوات من الحرس الموالي لصالح

اندلعت اشتباكات قوية ظهر اليوم بين مسلحين يتبعون زيد المتوكل أحد أكبر القيادات الحوثية في إب وبين قوات من الحرس الجمهوري الموالية لصالح بجولة العدين.





وأفاد مراسل الصحوة نت ان الاشتباكات اندلعت إثر خلاف بعد محاولة الحرس رفع سوق بالجولة كان مخصص لبيع القات حيث يرفض المتوكل رفع السوق كونه يجبي منه عائدات يومية بينما يصر الحرس على رفعه بمبرر تفويت الفرصة على المقاومة في استهداف تعزيزات المليشيات.





وقد أسفرت الاشتباكات كحصيلة اولية عن سقوط عدد ما لا يقل عن 3 جرحى بينهم القيادي الحوثي محمد زيد المتوكل الذي أسعف مباشرة إلى صنعاء.

وأكد شهود عيان سقوط قتلى بينما لم يتسن للصحوة نت التأكد من هذه المعلومة وسط تكتم شديد من الطرفين.

ولا يزال المسلحون من بيت المتوكل يحتشدون وتتحدث مصادر محلية عن وصول ما يقارب العشرين سيارة استعداد للمزيد من التصعيد ويتوقع تدخل قيادات من المليشيات والسلطة المحليه لاحتواء المشكلة.



