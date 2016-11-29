الرئيس يوجه برفع الجاهزية القتالية ويقول بأن المرحلة تتطلب تطهير الوطن





وجه الرئيس عبدربه منصور هادي الجيش الوطني برفع الجاهزية القتالية.

وقال الرئيس هادي ان الاخطار محدقة تتطلب تطهير الوطن من شرورها لينعم اليمنيون بالامن والاستقرار.





جاء ذلك خلال لقاءه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بعدد من القيادات العسكرية في اطار المنطقة العسكرية الرابعة ، للوقوف على مجمل الاوضاع العسكرية والجاهزية القتالية للوحدات المرابطة في جبهات القتال في الدفاع عن الوطن في معركة العزة والكرامة ضد القوى الانقلابية... وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي الاجتماع تطرق الرئيس الى ابرز التطورات التي تشهدها اليمن على مختلف الصعد ومنها ما يتصل بالجوانب العسكرية والميدانية التي تتطلب مزيدا من اليقظة والجاهزية القتالية والاهتمام بالتدريب النوعي.

وحث القادة على الضبط والربط العسكري باعتباره اساسا ونواة لبناء جيش وطني قوي قادر على حماية الوطن والدفاع عن الارض والعرض.





الرئيس اشاد بالصمود والتضحيات البطولية التي اجترحها منتسبي الجيش والمقاومة الشعبية خلال معارك التحرير في مختلف الجبهات والمناطق التي أوجدت اليوم الامن والاستقرار بمساندة دول التحالف العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية والامارات.





كما اكد رئيس الجمهورية تقديم كافة اشكال الدعم الممكنة والمتاحة لمختلف الوحدات من حيث الامكانات والتسليح والترقيم واعادة التأهيل وصرف المعاشات لكافة منتسبي الجيش والمقاومة الشعبية المستوعبة في اطار الوحدات القتالية.

ويجري رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات في العاصمة المؤقتة عدن منذ وصوله من العاصمة السعودية الرياض وذلك للاطلاع عن قرب على الاوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في مختلف المحافظات اليمنية.





المصدر | الصحوة نت



