ضبط كميات هائلة من المتفجرات في عدن

ضبطت السلطات الأمنية في محافظة عدن كميات كبيرة من المتفجرات في محافظة عدن.





وقالت مصادر محلية إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن داهمت فجر اليوم إحدى المزارع الواقعة بين محافظتي لحج وعدن، وعثرت على كمية هائلة من المتفجرات والقنابل جاهزة التفجير.





وحسب المصادر فإن عملية الضبط جاءت بعد اعترافات لأحد العناصر الإرهابية التي تم ضبطها مؤخراً من قبل السلطات الأمنية.





وتشهد عدن عمليات ارهابية ما بين الحين والآخر بهدف اقلاق السكنية فيها منذ أن تحررت من قبضة المليشيا الانقلابية.





وكثفت السلطات الأمنية بالتعاون مع التحالف العربي من الجهود الأمنية داخل المدينة وخارجها وذلك للحد من انتشار العمليات الارهابية.





المصدر | الصحوة نت