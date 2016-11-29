حجة: مدفعية الجيش تستهدف تجمعات للمليشيا الانقلابية جنوب ميدي





استهدفت مدفعية الجيش الوطني في ميدي بمحافظة حجة آليات عسكرية لمليشيا الحوثي والمخلوع جنوبي المدينة.





وأفاد "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" أن مدفعية الجيش استهدفت طقماً محملاً بمدفع عيار 23 جنوب مدينة ميدي.





وحسب المصادر فإن ألسنة النيران تصاعدت من المكان عقب استهدافه.





وكثفت مدفعية الجيش من قصفها على مواقع المليشيا الانقلابية في مدينتي حرض وميدي وذلك بالتزامن مع حشد لمقاتلي الانقلابيين.





وتلقت المليشيا خسائر كبيرة منذ مطلع الأسبوع الماضي في جبهتي حرض وميدي وفقدت قيادات ميدانية بارزة.





المصدر| الصحوة نت