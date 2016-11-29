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وزير الخارجية اليمني: المولود الميت لعصابات الحوثي صالح يكشف مدى استهتارها بالسلام

الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 10:18 ص الصحوة نت - متابعات
وزير الخارجية اليمني: المولود الميت لعصابات الحوثي صالح يكشف مدى استهتارها بالسلام عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني

طالبت ‏وزارة الخارجية اليمنية مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة ومجموعة ال18 بإدانة ما وصفته بالاجراء الانقلابي الجديد المتمثل في إعلان مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تشكيل حكومة في صنعاء.


وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في صفحته بتويتر أن ‏وزارته طالبت بإدانة الاجراء الانقلابي الذي وصفه بالمولود الميت لعصابات الحوثي صالح، وقال إنه يكشف مدى استهتارها بالسلام والقرارات الاممية وجهود المجتمع الدولي من أجل إعادة الأمن والاستقرار الى بلادنا.


وكشف المخلافي أن رئاسة الجمهورية ستصدر بيانا صباح اليوم بشأن الخطوة التصعيدية الجديدة للانقلابيين بتشكيل ما تسمى بالحكومة والتي تنسف عملية السلام .


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