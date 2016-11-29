عروض الحشد الشعبي للتجنيد بالعراق تتجاوز القتال بسوريا إلى اليمن

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية أن بعض عروض التجنيد التي ينشرها الحشد الشعبي في العراق لجلب مقاتلين أجانب للدفاع عن نظام الأسد في سوريا تمتد الآن إلى اليمن حيث تشن مليشيات الحوثي وصالح المدعومة من إيران حربا واسعة على اليمنيين.









وكان المرشد الإيراني علي خامنئي دعا إلى تعزيز التواجد الإيراني في المياه الدولية عبر إنشاء قواعد بحرية إيرانية في دول إقليمية مثل اليمن وسوريا على اعتبار أن هذه الخطوة سترفع من نفوذ بلاده.





وفي نفس السياق أكد اللواء محمد باقري حاجة بلاده إلى قواعد بحرية خارج حدودهم ولم لا مستقبلا على جزر أو قواعد عائمة في السواحل اليمنية والسورية، هذا ولا تنفك محطات إيرانية تروج لإعلانات بهذا الصدد.