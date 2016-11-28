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مستشفى الروضة بتعز يطلق نداءً عاجلاً ويحذر من توقف قسم العمليات

الأثنين 28 نوفمبر 2016 09:53 م الصحوة نت - خاص
مستشفى الروضة بتعز يطلق نداءً عاجلاً ويحذر من توقف قسم العمليات

أطلق مستشفى الروضة في مدينة تعز نداءً عاجلاً جراء قرب نفاد الأوكسجين بالمستشفى.


ودعا المستشفى في بلاغ حصلت "الصحوة نت" على نسخة منه كل المنظمات الطبية والإغاثية المحلية والدولية الى انقاذ حياة عشرات الجرحى والمرضى.


وحذر المستشفى من توقف قسم العمليات نظراً لاقتراب نفاد الأوكسجين.


وتعيش مدينة تعز وضعاً صحياً صعباً جراء استمرار حرب المليشيات الانقلابية على المدينة وفرض الحصار على أجزاء واسعة منها.


كما تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصف الأحياء السكنية بصورة عشوائية وسط استمرار سقوط ضحايا مدنيين بما في ذلك نساء وأطفال.


المصدر | الصحوة نت


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