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الخدمة تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة 14 من أكتوبر

الأربعاء 12 أكتوبر 2016 05:46 م الصحوة نت - متابعات:
الخدمة تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة 14 من أكتوبر شعار الذكرى الـ53 لثورة 14 أكتوبر 1963

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر عطلة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وذلك بمناسبة العيد الوطني الــ 53 لثورة الــ 14 من أكتوبر .

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن يوم الأحد إجازة رسمية بدلاً عن يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر وذلك استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

وعبرت وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والاعلام والمؤسسات التابعة لها عن احر التهاني واطيب التبريكات للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة العظيمة.

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