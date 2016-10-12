الخدمة تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة 14 من أكتوبر

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر عطلة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وذلك بمناسبة العيد الوطني الــ 53 لثورة الــ 14 من أكتوبر .

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن يوم الأحد إجازة رسمية بدلاً عن يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر وذلك استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

وعبرت وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والاعلام والمؤسسات التابعة لها عن احر التهاني واطيب التبريكات للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة العظيمة.