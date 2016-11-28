مقتل وإصابة 8 من المليشيات الانقلابية واستشهاد وإصابة 5 مدنيين بتعز

قُتل ثلاثة وأصيب خمسة آخرون من مليشيات الحوثي وصالح اليوم الاثنين في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة في مناطق مختلفة من محافظة تعز.

وقال مصدر بقيادة محور تعز إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين في إحياء التشريفات والدعوة شرق المدينة عقب هجوم عنيف شنته المليشيات الانقلابية على مواقع الجيش والمقاومة في محيط المكلكل وصالة شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مقاتليها وإصابة خمسة.

وفي المحور الشمالي للمدينة، كثفت المليشيات المتمركزة في الوعش والحرير والعرسوم قصفها لمواقع الجيش الوطني وتكرر الأمر ذاته في غرب المدينة. وبحسب المصدر فإن مواجهات مماثلة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية في هيجة الشرج جنوب تعز، ما دفع المليشيات للقيام بحملة تهجير إجباري استهدفت أهالي قرية الحود وذلك من أجل استخدامها ثكنات وتحصنات عسكرية.

من جهة أخرى، استشهد طفل وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار لغم زرعتها مليشيا الحوثي والمخلوع في قرية الحور بالصلو جنوب تعز.