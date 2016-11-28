رئيس الوزراء: صمود أبناء تعز أسقط المشروع الإمامي المقيت





أكد رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر أنه بصمود وتضحيات أبناء مدينة تعز الحالمة اُسقط المشروع الإمامي المقيت ضد الجمهورية والشرعية ودولة اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.





واشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،بالتضحيات التي قدمتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمحافظة تعز في مواجهة المليشيا المسلحة التي انقلبت على الدولة والسلطة وتواصل حربها وحصارها الجائر على الشعب اليمني.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض الشيخ حمود المخلافي قائد مقاومة تعز. حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".





هذا واستعرض قائد مقاومة تعز أهم الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني خلال الفترة السابقة واحباط المشروع الحوثي وقوات صالح من دخول المدينة.





وطالب المخلافي الحكومة الاهتمام بالجرحى ورعاية أسر الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة فداء للوطن.





وكان قد وصل الشيخ المخلافي العاصمة السعودية الرياض مطلع الاسبوع الماضي قادماً من تركيا.





وحققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز انتصارات كبيرة في منذ مطلع الأسبوع الفائت وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية.





المصدر| الصحوة نت