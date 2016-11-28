الحوثيون ينهبون سيارات ضباط الأمن السياسي بالقوة ويداهمون منازلهم

أقدمت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح المسلحة على نهب عهد سيارات الضباط التابعة لجهاز الأمن السياسي بالقوة والقيام بتوقيف مرتباتهم ومداهمة منازلهم.

ونقل المركز الإعلامي لإقليم تهامة عن مصادر في جهاز الأمن السياسي بأن استياء واسع في صفوف ضباط وأفراد جهاز الأمن السياسي تجاه تصرفات المليشيات الإنقلابية حيث قامت بمداهمة منزل اليافعي مدير عام الإمداد والتموين برئاسة جهاز الأمن السياسي بهدف سحب سيارات العهد لدى ضباط الجهاز وتسليمها للعناصر المليشاوية التي تم تعيينهم بعد إقصاء ضباط الجهاز من مناصبهم.

واضافت هذه المصادر بأن مليشيا الحوثي تمارس فساداً مالياً كبيراً في الأمن السياسي بعد نهبهم لصندوق القروض الخاص بموظفي الجهاز، وقيام أبو عبدالله اللبلوب المحسوب على أبو علي الحاكم (خاله) بمصادرة مرتبات بعض الموظفين لحسابه الشخصي.