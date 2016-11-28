جباري: ما تقوم به المليشيا في تعز يتنافى مع كافة قوانين حقوق الانسان الدولية





قال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالعزيز جباري ان ما تقوم به المليشيا الانقلابية من عملية حصار ممنهج ضد المدنيين وخاصة في محافظة تعز التي تفرض عليها حصاراً خانقاً منذ اكثر من عام ونصف وتمنع وصول المساعدات الطبية والاغاثية للسكان بطريقة تتنافي تماماً مع كافة قوانين حقوق الانسان الدولية.. مطالباً بوقف مثل هذه الاعمال العدائية التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين العزل.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا ماثيو تلر.





واستعرض نائب رئيس الوزراء الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية كل يوم ضد المدنيين في مختلف المحافظات من خلال القصف العشوائي المتكرر على الأحياء السكنية ، والمرافق التعليمية والصحية والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم نساء واطفال ، ناهيك عن ما خلفته من دمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة لاسيما المنشآت الصحية والتعليمية.

واكد الوزير جباري حرص الحكومة على احلال السلام العادل والشامل في اليمن بناءً على المرجعيات المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 ،باعتبار هذه المرجيعات هى الكفيلة بعودة الامن والاستقرار الى كافة المدن والمحافظات وإنهاء الانقلاب وعودة الحكومة الشرعية الى ممارسة مهامها خدمة لابناء الشعب اليمني.





ويأتي لقاء جباري بالسفير الامريكي بعد ان اعلن المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ تدشين جولة جديدة من المشاورات اليمنية.