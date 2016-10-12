الحكومة تخول التحالف منع دخول السفن للسواحل اليمنية إلا بموافقتها

أدان مجلس الوزراء التدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية واختراق سفنها للمياه اليمنية لتهريب الأسلحة عبر سفن الصيد التابعة للميليشيا الانقلابية بالاضافة إلى قيامها بأعمال تجسسية ، وتهريب مقاتلين مرتزقة من بعض دول القرن الإفريقي.

وحيال ذلك، أقر المجلس برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر ـ بناء على الأدلة التي تمتلكها الحكومة ـ توجيه رسالة إلى قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بمنع دخول السفن غير المصرح لها والاقتراب من السواحل اليمنية ، والعمل على تقديم شكوى للاختراقات الإيرانية لمجلس الأمن الدولي.

كما اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم بمدينة المكلا ، تحويل 25 مليون دولار أمريكي لشركة بترومسيلة النفطية لإنشاء محطة كهرباء بوادي حضرموت بقدرة 31 ميجا وات.

وصادق المجلس ، على تحويل 30 مليون دولار أمريكي لشركة بترومسيلة النفطية لإعادة تأهيل وتشغيل حقول الإنتاج النفطية الواقعة ضمن اختصاص الشركة على أن تلتزم برفع مستويات الإنتاج إلى معدلاته السابقة.

وكان المجلس استهل اجتماعه بقراءة الفاتحة على روح الشهيد اللواء الركن عبدالرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة ، وعلى ضحايا التفجير الإرهابي في الصالة الكبرى بصنعاء، وتفجير تعز، وكل شهداء الوطن.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع " نحمل الانقلابيين مسئولية كل ما يحدث في اليمن، فهم من أطلقوا أول رصاصة من مران وهاجموا المعسكرات واحتلوا المدن ومؤسسات الدولة وهم سببا لكل مآسي ومعاناة الشعب، ولم يلتزموا بقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف " الانقلابيون لا يدركون حجم الدمار الذي لحق بأبناء اليمن وتدمير بنيته التحتية".. مؤكدا أن الحل في اليمن لن يكون إلا من خلال المرجعيات الأساسية المنطلقة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، و مخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على عقد اجتماع المجلس في المكلا، لتلمس احتياجات المحافظة وإطلاع الوزراء عن قرب لكافة القضايا المتعلقة بوزاراتهم ومكاتبهم، والاستماع من محافظ حضرموت إلى التحديات التي تواجه المحافظة ، وتحديد المعالجات المناسبة .

وقال "في الأمس اجتمعنا في عدن، و ها نحن اليوم نجتمع في المكلا، وغدا في محافظة أخرى، وبالمزيد من الإرادة الوطنية سنصل حتما إلى صنعاء وصعدة".

كما ناقش مجلس الوزراء القضايا المتعلقة بمحافظة حضرموت، أبرزها معالجة السيولة النقدية وتفعيل موارد المحافظة .

واطلع المجلس على مقترحات اللجنة المالية المكلفة من رئيس الوزراء، وأقر المجلس تكليف مصلحة الجمارك برفع تصور بشأن إعادة النظر في التعرفة الجمركية للسيارات الغير مرقمة التي دخلت اليمن ، وتفعيل هيئة أراضي وعقارات الدولة والسجل العقاري.

وردا على إحاطة وزير التعاليم العالي الدكتور حسين باسلامة حول وضع الطلاب المبتعثين في الخارج، وجه رئيس الوزراء بتحويل مليون دولار إلى حساب الخطوط اليمنية لنقل الطلاب وحل مشكلة العالقين.

واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير الموجزة من قبل محافظي المحافظات ، الذين استعرضوا كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، متطرقين إلى ملفات الخدمات الأساسية آملين الوصول إلى حلول ومعالجات عاجلة.