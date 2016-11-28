الرئيسية / آخر الأخبار

قائد العسكرية السابعة: نعد جيشا مدربا وجاهزون لاستكمال تحرير العاصمة

الأثنين 28 نوفمبر 2016 07:08 م الصحوة نت - متابعات
قائد العسكرية السابعة: نعد جيشا مدربا وجاهزون لاستكمال تحرير العاصمة

قال قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن إسماعيل زحزوح أننا وأثناء المعارك نعُد لجيش مدرب ومُعد إعدادا كاملاً".


وأضاف زحزوح "أن الانقلابين لم يعودوا يقاتلوا سوى بالألغام ومقاومتهم مقاومة الخائف الجبان ولذلك لابد من تدريب مهندسين ينزعون حقول الألغام التي زرعتها تلك المليشيات".


وأكد زحزوح استعداد وجاهزية المنطقة العسكرية السابعة بجميع الألوية التابعة لها لإستكمال ما تم البدء به من عملية تحرير العاصمة صنعاء.


جاء ذلك اثناء ختام اللواء 125 مشاة صباح اليوم الأثنين  بمحافظة مأرب الدورة التدريبة الأولى  لكتيبة من متسيبة في مجال المدفعية " ضرب الهاونات " وهندسة ونزعل الألغام .

 

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى