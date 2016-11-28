قائد العسكرية السابعة: نعد جيشا مدربا وجاهزون لاستكمال تحرير العاصمة

قال قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن إسماعيل زحزوح أننا وأثناء المعارك نعُد لجيش مدرب ومُعد إعدادا كاملاً".





وأضاف زحزوح "أن الانقلابين لم يعودوا يقاتلوا سوى بالألغام ومقاومتهم مقاومة الخائف الجبان ولذلك لابد من تدريب مهندسين ينزعون حقول الألغام التي زرعتها تلك المليشيات".





وأكد زحزوح استعداد وجاهزية المنطقة العسكرية السابعة بجميع الألوية التابعة لها لإستكمال ما تم البدء به من عملية تحرير العاصمة صنعاء.





جاء ذلك اثناء ختام اللواء 125 مشاة صباح اليوم الأثنين بمحافظة مأرب الدورة التدريبة الأولى لكتيبة من متسيبة في مجال المدفعية " ضرب الهاونات " وهندسة ونزعل الألغام .