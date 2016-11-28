حرب المليشيات الانقلابية تحصد حياة 1339 طفلاً منذ مطلع العام الماضي





قتل 1339 طفلاً منذ اندلاع حرب المليشيا الانقلابية على عدد من المحافظات في مطلع العام الماضي.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونسف" فإن فريقها وثق مقتل 1339 طفلاً ما بين مارس 2015 وأكتوبر 2016.

وقالت المنظمة إن الأطفال في اليمن، يدفعون الثمن الأغلى في الحروب والصراعات المسلحة، مطالبة بوقف الانتهاكات ضد الأطفال وتقديم لها الرعاية الكاملة.





وكان قد قتل عشرات الأطفال في تعز جراء استمرار القصف العشوائي على المدينة من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع منذ حربها على المدينة مطلع العام الماضي.

وتزج المليشيا بمئات الأطفال في جبهات قتالها، بعد اجبار البعص منهم ترك المدارس.

وافرجت السلطات الأمنية في مأرب منتصف نوفمبر الحالي عن أطفال تم اسرهم وهم يقاتلون في صفوف المليشات الانقلابية.





المصدر| الصحوة نت