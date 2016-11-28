الجار الله: أبلغنا ولد الشيخ بأن مجىء الأطراف اليمنية للكويت سيكون للتوقيع وليس لاستئناف المشاورات

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن زيارة المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الكويت تأتي في إطار المشاورات اليمنية وليست لاستئناف المشاورات في الكويت.

وفي تصريحات لقناة (سكاي نيوز عربية)، أكد الجار الله أن الكويت أبلغت المبعوث الاممي "بأن الأطراف اليمنية إن أتوا للكويت سيأتون فقط لتوقيع الاتفاق وليس لاستئناف المشاورات".

مشيرا إلى أنه "سيتم تخصيص الفترة المقبلة لدعم المشاورات للتوصل لحل شامل، لافتا إلى أن هذه الفرصة ستسنح لإجراء سلسلة لقاءات مع مختلف أطراف النزاع".

وكان المبعوث الأممي، قد أوضح في وقت سابق، أن المشاركين في مفاوضات الكويت الأخيرة تطرقوا لمواضيع حساسة، كالانسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح وسبل تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

ووصل ولد الشيخ يوم أمس إلى الرياض لمقابلة الرئيس ولكن الحكومة اليمنية ابلغته بانه يمكنه ان يلتقي الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن.