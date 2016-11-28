نائب الرئيس الفريق علي محسن يلتقي قائد المنطقة العسكرية الأولى ولجنة الدور والتسليم

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس واللجنة المكلفة بإجراءات الدور والتسليم بين القائد السابق اللواء الركن عبدالرحمن الحليلي والقائد الحالي.

وأشاد نائب الرئيس بأدوار القيادة السابقة وجهودها المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات والمنشآت العامة.

ووجه اللجنة بمباشرة مهامها والقيام بدور الاستلام والتسليم بين القيادتين وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومباشرة العمل فورا بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

من جانبه عبر قائد المنطقة العسكرية اللواء الركن صالح طيمس عن تقديره لجهود القيادة العسكرية السابقة للمنطقة مؤكدا بأن القيادة الجديدة ستبذل مزيداً من الجهود في تحقيق الأمن وتثبيته وبسط سلطة الدولة.