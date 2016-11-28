إب: المليشيات تختطف ضابط أمن وتفض ورشة حول حقوق الانسان

اقدمت مجموعة من مليشيات الحوثي بقيادة اشرف المتوكل على اقتحام فندق إب جاردن حيث يتواجد ناشطون في حقوق الإنسان أثناء مشاركتهم ورشة عمل بعنوان ( آليات وسبل الحماية المتوفرة لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان ) والذي ترعاه المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأفادت مصادر محلية ان المتوكل هدد المشاركين بالاعتقال واجبرهم على الغاء الورشة والمغادرة تحت التهديد والوعيد بأن كل من يرفض ذلك مصيره سجن الأمن السياسي رغم إمتلاكهم للتصاريح المتعددة لإقامة الورشة من الجهات المختصة هناك..

من جهة اخرى اقدمت مليشيات الحوثي بمديرية السياني على اختطاف الضابط في ادارة أمن السياني صادق عبدالله اليوسفي واقتادته لسجن الامن السياسي بتهمة كيدية من احد اقاربه المقرب من مليشيات الحوثي بالمديرية.

وتتهم المليشيات اليوسفي بتجنيد الشباب للالتحاق بالمقاومة الشعبية فيما افادت مصادر محلية ان الإعتقال تم بغرض تصفية الحسابات الشخصيه ولفقت التهمة لتبرير العملية.