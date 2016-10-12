اللواء القميري: بعد تحرير صرواح سنتوجه لخولان صنعاء

زار قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالتكليف اللواء الركن عادل القميري، اليوم الأربعاء جبهات القتال بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال القميري: إننا من هذا المكان نعاهد الله ثم القائد الشهيد الشدادي وكل الأحرار أن نمضي على دربهم ولن نحيد عن طريق النضال والكفاح في سبيل استعادة كل شبر في الوطن وإعادة مؤسساته المختطفة من المليشيات الانقلابية.

وأكد القميري : أن الأيام القادمة سوف يستكمل الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة وقوات التحالف عملية تحرير ماتبقى من صرواح والتقدم نحو مديرية خولان وصولا إلى تحرير العاصمة صنعاء.

تأتي زيارة اللواء الركن عادل القميري قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب لجبهة صرواح في ظل انتصارات متسارعة يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات، واستعداد لتطهير ماتبقى من منطقة صرواح والتقدم نحو صنعاء التي سيطر عليها المتمردون في 21سبتمبر 2014.