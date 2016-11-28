الرئيس: هناك جملة من الخطوات الهامة التي سيشهدها اقليم عدن في الأيام القادمة





في اجتماع ضم محافظي اقليم عدن..قال الرئيس عبدربه منصور هادي ان هناك جملة من التدابير والخطوات الهامة التي ستشهدها المحافظات خلال الفترة القادمة والتي تتطلب من الجميع توحيد الجهود ووحدة الصف للتغلب على مختلف التحديات والشروع في تثبيت دعائم بناء الدولة اليمنية الحديثة التي يتطلع اليها كافة ابنا الشعب اليمني والذي قدم في سبيلها التضحيات الجسام في مواجهة التمرد الانقلابي.

الاجتماع عقد في القصر الجمهوري بالعاصمة المؤقتة عدن وحضره اللواء عيدروس الزبيدي ولحج الدكتور ناصر الخبجي وابين الدكتور الخضر السعيدي والضالع فضل الجعدي ومدراء الامن في المحافظات الاربع في اطار اقليم عدن.

وفي الاجتماع الذي حضره ايضا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب ،اكد رئيس الجمهورية ان الاجتماع يأتي للوقوف على اوضاع المحافظات الاربع من حيث الخدمات والتنمية وتعزيز الموارد واستتباب الاوضاع الامنية والارتقاء بحالة المواطن على مختلف الصعد.

واشاد الرئيس بالجهود التي تبذل كل في مجال اختصاصه وفي مختلف القطاعات وفي ظل ظروف استثنائية ومعقده.

من جانبهم.. وضع محافظو المحافظات الرئيس أمام واقع محافظاتهم وماتشهده من تحول فضلاً عن جوانب القصور والتحديات التي تعترضهم.

هذا ويجري الرئيس هادي سلسلة من اللقاءات خلال زيارته للعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع عن مجمل القضايا الامنية والاقتصادية والميدانية في مختلف المحافظات.

المصدر | الصحوة نت