اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن تواصل احتجاجاتها في عدة دول

تواصل اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج فعالياتها التصعيدية في عدة دول بالتنسيق مع الاتحادات المحلية احتجاجاً على تأخر صرف المستحقات المالية لعدة أشهر.





فقد نظم اتحاد طلاب اليمن في باكستان (إقليم البنجاب) وقفة احتجاجية في السفارة اليمنية بإسلام أباد وطالب المحتجون السفارة بسرعة إرسال التقارير للجنة المكلفة بالإسراع بمعالجة اوضاع الطلاب والوقوف على معاناتهم وإيجاد الحلول المناسبة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم وإرسال جميع البيانات والمتطلبات.





من جانبه نفذ اتحاد طلاب اليمن في السودان وقفة احتجاجية مماثلة داخل مبنى السفارة بالخرطوم، وقد التقى الطلاب بالسفير وناقشوا معه كافة المشاكل، كما قام بتحرير جواب يلخص مطالبهم إلى الجهات المعنية.





إلى ذلك لا يزال الطلاب المعتصمون في ماليزيا وروسيا مستمرين في تصعيدهم، مطالبين اللجنة المكلفة برئاسة وزير الخارجية بسرعة إيجاد الحلول لأن الوضع لا يحتمل أي تأخير.





والتقى الطلاب المعتصمون في ألمانيا بالسفير اليمني في برلين وناقشوا معه كافة القضايا، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام مع باقي الزملاء في كافة الدول حتى تحقيق كافة المطالب.



