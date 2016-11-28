على وقع ضربات الجيش في حرض وميدي.. المليشيا تستغيث بنكف قبلي في حجة





تلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة منذ مطلع الأسبوع الفائت في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة غرب اليمن.





وكثفت مدفعية الجيش من قصفها على مواقع المليشيا في حرض ومدينة ميدي، تزامناً مع غارات هي الأعنف شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات ومواقع للانقلابين في ذات الجبهة.





وقال "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" إن عشرات الجثث من المليشيا وصلت مغرب الأحد الى مدينة حجة قادمة من ميدي وحرض.





وتسحب المليشيا الانقلابية جثث قتلاها المتناثرة في حرض وميدي الى مستشفى خيران فيما تقوم بتوزيع الجثث على قرى ومديريات القتلى.





وكان قد استهدفت فجر اليوم مدفعية الجيش آليات عسكرية للمليشيا في مدينة حرض، ما أدى الى تدميرها بشكل كلي وقتل واصابة كل من عليها.





وقتل 15 عنصراً وجرح 11 آخرون جراء استهداف مدفعية التحالف العربي تجمعاً للمليشيا في مدينة ميدي صباح اليوم الاثنين.





وشهدت مواقع المليشيا منذ مطلع الأسبوع قصفاً هو الأعنف من قبل مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف.





يأتي هذا بعد رصد تحركات وإرسال تعزيزات باتجاه جبهتي حرض وميدي من قبل المليشيات الانقلابية.





وعلى ذات الصعيد.. دعت مليشيا الحوثي والمخلوع الى "النكف " القبلي يوم الخميس القادم في مدينة حجة وبني العوام والشراقي، وذلك لحشد مقاتلين جدد بعد ان فقدت المئات خلال الأيام الأخيرة.





ومع هذه الدعوات أصبحت قبائل حجة والمناطق المجاورة ترفض ارسال ابنائها لجبهات قتال المليشيات، وذلك بعد ان يعود غالبيتهم قتلى وجرحى.





وتعد جبهتا حرض وميدي من الجبهات التي استنزفت المليشيا الانقلابية بشكل كبير على مدى الأشهر الماضية.

وفقدت المليشيا الانقلابية أهم القيادات الميدانية لها في حرض وميدي.





المصدر | الصحوة نت