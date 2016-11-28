العسكرية الثانية.. المنطقة الوحيدة التي يُمنع فيها تناول القات





في خطوة هي الأولى من نوعها.. اصدر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني قراراً بمنع تناول القات على عناصر الجيش التابعين للمنطقة العسكرية الثانية أثناء خدمتهم العسكرية.





القرار الذي نشره قائد المنطقة على الصحفة الرسمية للمنطقة بموقع الفيس بوك يحذر المخالفين للقرار بالفصل نهائياً من الجيش.





ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه اذن انه لم تصدر أي قرارات مماثلة بحظر تناول القات بالنسبة لعناصر الجيش في بقية المناطق العسكرية الستة.





هذا وتعد المنطقة العسكرية الثانية هي أحد المناطق العسكرية اليمنية السبعة، ويقع مقرها بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.





وكان قد منعت السلطات الأمنية في عدن بصورة غير رسمية الجنود من تناول القات ومنعه من دخول المدينة، الا ان هذا القرار اثار ضجة اعلامية كبيرة قبل ان يتم التوجيه بالسماح بدخوله بصورة طبيعية.





المصدر| الصحوة نت