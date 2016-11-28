تجدد المعارك في الجوف وقوات الجيش تصد محاولات تقدم في المصلوب والمتون

شهدت ما تبقى من المواقع في الجوف تحت سيطرة المليشيا الانقلابية اشتباكات عنيفة فجر اليوم الاثنين.





وعلمت " الصحوة نت" من مصادر محلية أن قوات الجيش صدت محاولات تقدم لمليشيا الحوثي والمخلوع في المتون والمصلوب.





وحسب المصادر فإن قوات الجيش أفشلت محاولات تقدم للمليشيا غرب المصلوب وكذلك وهو أعنف هجوم منذ اسابيع.





وذكرت المصادر ان هجوم المليشيات كان على معسكر السلان جنوب المديرية ومواقع الهيجه والعقده والغرفه والزرقه وسداح غربي المديرية.





وتمكنت قوات الجيش من صد هذا الهجوم وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية، فيما سقط عدداً من المليشيات ما بين قتيل وجريح.

هذا وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا في وادي المتون وعدد من المواقع المجاورة، بالتزامن مع اشتباكات شهدتها الجبهة.

وتحاول مليشيا الحوثي والمخلوع استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية فقدت السيطرة عليها مؤخراً.





المصدر | الصحوة نت